Het verdriet van de moeder van Dario J.

De vensterbank in de keuken staat vol kaartjes, het zijn er meer dan veertig. Stuk voor stuk een hart onder de riem voor de familie van Dario J., de 18-jarige Hammenaar die sinds 1 april vast zit voor de dood van Michiel Schut (19) uit Elburg. Het is een avond die de betrokkenen nooit meer vergeten. Ook de moeder (58) van Dario niet. „Hij had zich gedoucht, kwam naar beneden, riep ‘doei mam!’ en ging naar die verjaardag.” Pas de volgende ochtend hoort ze hoe het op die verjaardag uit de hand gelopen is, van de ruzie aan De Kottergoren, de daarop volgende steekpartij en dat haar zoon daarvoor is opgepakt. Een paar dagen later overlijdt Michiel Schut aan zijn verwondingen.