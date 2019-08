Hij mocht maar 25 km per uur, maar reed 117: politie pakt omgebouwde auto af van 17-jarige in Elburg

Een 17-jarige jongen uit 't Harde kan waarschijnlijk fluiten naar zijn MMBS (motorrijtuig met beperkte snelheid). De jongen reed gisteravond met 117 kilometer per uur over de Drontermeerdijk bij Elburg, terwijl zijn auto niet harder dan 25 kilometer per uur zou mogen rijden. De politie heeft de auto in beslag genomen.

,,De collega’s kregen gisteravond van een collega in vrije tijd een melding van het voertuig dat door Elburg reed. Op de Drontermeerdijk net buiten Elburg hebben ze met een laser twee metingen gedaan. De jongen reed 117 kilometer per uur, gemiddeld 115 kilometer per uur’’, vertelt Marcel ten Voorde, hoofdagent team Veluwe - Noord. ,,Het is aan de officier van justitie wat er nu gaat gebeuren, maar ik acht de kans groot dat het voertuig vernietigd wordt. Het kan zijn er dat er ook nog een bon achteraan komt.’’

Versnellingsbak

Het MMBS- voertuig is een omgebouwde auto die na goedkeuring van de RDW is vrijgesteld wegenbelasting en APK. Ten Voorde: ,,Wat er bij zo'n voertuig gebeurt, is dat de versnellingsbak wordt vastgelast zodat alleen de eerste en de tweede versnelling nog gebruikt kan worden. Maar na de keuring halen ze zelf die blokkering er weer af. Levensgevaarlijk, want je hoeft voor zo'n auto alleen een trekkerrijbewijs te hebben. Maar je rijdt zonder APK en onverzekerd rond.’’