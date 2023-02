Historicus Wally de Lang vertelt over het lot van 389 Joodse mannen in Elburg

Wally de Lang geeft op uitnodiging van Vrienden van Museum Sjoel Elburg de lezing ‘Het lot van 389 Joodse mannen’. Hierin wordt verteld over de aanleiding voor de Februaristaking in Amsterdam in 1941.

In Amsterdam werd op 25 februari 1941 het werk neergelegd. Trams stonden stil en mensen gingen de straat op. De staking was een massaal protest tegen de Jodenvervolging in Nederland en in heel Europa.

De aanleiding voor de Februaristaking was de razzia van een paar dagen ervoor. Toen werden 389 jonge Joodse Amsterdammers opgepakt.

Verhalen achter de gezichten

Over de meeste mannen was niets bekend. Tot historicus Wally de Lang in de levens van deze mannen dook en een onderzoek begon. Van de 389 mannen heeft ze iets van hun geschiedenis kunnen achterhalen. Zoals wie ze waren, waar ze woonden, welk beroep ze deden en hoe het hun achtergebleven gezinnen is vergaan.

De Lang brengt hun verhalen in beeld, Van deportatie, wat er daarna gebeurde en hoe zij aan hun einde zijn gekomen. De lezing wordt gehouden op donderdag 23 februari om 19.30 in museum Sjoel Elburg. De toegang is gratis. Vanwege de kosten wordt er na afloop een collecte gehouden.