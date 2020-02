Hoe een gesprek aan de keukentafel leidt tot een nieuwe tuin van 50.000 euro in Elburg

Elburg schuift besluit over sluiten campingwin­kels op zondag voor zich uit

18 februari Op zondag een vers gebakken broodje kopen in een campingwinkel? Het blijft voorlopig mogelijk in Elburg. Omdat de verwarring te groot is, name de gemeenteraad gisteravond geen besluit over de nieuwe winkeltijdenverordening. De hete aardappel schuift zeker een maand door.