Hoe een overwoekerde tuin een hele buurt in Elburg bezig houdt (behalve de eigenaar zelf)

Vrijwel iedereen in Elburg kent de plek. Wie bij de Mheenpoort de Vesting verlaat, stuit aan de linkerhand al snel op de beruchte kassen. Vroeger werden hier eenjarige planten gekweekt, maar nu staan ze ramvol onkruid. Blaadjes drukken massaal hun nerven aan het venster. De eigenaar onderhoudt het perceel niet, zoveel is wel duidelijk. Al ruim een decennium is hier geen heggenschaar of schoffel naar binnen gegaan. Ratten wel, muizen en ander ongedierte. Af en toe eens iemand voor een gewaagde fotoshoot. Het groen komt inmiddels door gaten in het dak naar buiten. Het is een ieder een doorn in het oog.