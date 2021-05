Hoe hard of zacht de geldteller gaat, de belevingstuin voor Het Nieuwe Feithenhof in Elburg gaat er komen

‘Duurste huis van Nederland’ in Doornspijk na vier jaar weer in andere handen

2 april Landgoed Klarenbeek in Doornspijk is weer verkocht. In 2011 was het met een vraagprijs van 14 miljoen euro nog het duurste huis dat in Nederland te koop stond. In 2017 tikte de Apeldoornse investeerder Leo Bisterbosch het bij een veiling voor 1,7 miljoen op de kop en hij doet het nu weer van de hand. De nieuwe eigenaren willen zich nog niet bekendmaken, maar hebben al wel concrete plannen.