‘Hondsbrutale snotneus’ bekrast de autoliefde van Rob (63) uit ’t Harde: speurtocht naar de kleine dader is gestart

Het is zaterdag, vier uur in de middag, als Rob Rats in zijn woning aan de Zandsteenstraat de twee jongetjes buiten ziet lopen. ,,Ze keken naar binnen. Zagen ons niet, want we hebben zo’n matte strook over het raam. Vervolgens maakt een van de kereltjes een kras op de motorkap. Kennelijk is hij niet tevreden over het resultaat. Want hij komt terug voor een tweede, diepere kras.’’