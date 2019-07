Humor is het belangrijkste wapen van de havenmeester van Elburg

VIDEO Paus Franciscus bezwijkt onder hitte in Elburg en is buik en benen kwijt

26 juli Paus Franciscus is bezweken onder de hitte in Elburg. Het gaat niet om de geestelijk leider zelf, maar zijn sculptuur in de loods van Bijbelverhalen in Zand. Eigenaar Aad Peters ziet er de humor van in: ,,Het symboliseert de kerk. Die brokkelt ook af.”