Huurheibel rond nieuwe woonwijk De Dijkjes in Elburg trekt aandacht politiek

Een toost, maar nog geen gat in de lucht: komt het nu eindelijk goed met winkelcen­trum ’t Harde?

13 mei Het is inmiddels vijf jaar geleden dat er wat te vieren was in het winkelcentrum van ’t Harde. In 2016 werd de tweede fase van het project opgeleverd. En daar was al zeker tien jaar overheen gegaan. Fase 3 leek een stap te ver. Maar nu ligt er ineens een ronkend persbericht van de gemeente Elburg: ‘Start bouw dit najaar.’ Wat is er gebeurd?