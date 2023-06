Illegale rave party op militair oefenterrein in 't Harde gestopt: twee aanhoudingen

Bijbelbus grijpt NK Tijdrijden aan om Gods woord te verkondi­gen: ‘Stuur mijn engel met jou mee’

Terwijl de professionals tijdens het NK Tijdrijden in Elspeet en Vierhouten over de weg schieten, staat de bijbelbus van de Hersteld Hervormde gemeente stil. Bij een stand vol bijbels grijpt een groep gelovigen de wielerronde aan om het publiek te evangeliseren. ,,Als er één behouden blijft voor God, hebben we het goed gedaan vandaag.’’