In deze plaatsen is het dringen geblazen om een raadszetel

In heel Nederland hebben zich bijna 54 duizend mensen kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Daarmee zijn - om er een beeld van de krijgen - nagenoeg alle stoelen in de Amsterdam ArenA te vullen. Voor elke beschikbare plek in de gemeenteraad zijn er gemiddeld iets minder dan zeven gegadigden. Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door LocalFocus.

In Elburg zijn er 9,6 kandidaten per beschikbare zetel, in Nunspeet 9,1 kandidaten, in Voorst 8,8 en op Urk 8,3. In de gemeenten Nijkerk en Dalfsen is het aantal kandidaten waaruit gekozen kan worden het laagst in deze regio: 3.7 per zetel.