In Doornspijk opgepakte Hongaar wordt uitgeleverd

Doornspijker scheurt door Kampen en raakt rijbewijs kwijt

11 februari Een 20-jarige man uit Doornspijk is vandaag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De jongeman scheurde met 137 km/uur over de Frieseweg in Kampen, terwijl op de weg 80 km/uur is toegestaan.