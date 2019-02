In het zicht van de monumentale vesting van Elburg wordt de oude Hellenbeek uitgegraven

Projectleider Han Wartna klimt via de bouwsteigers naar de tweede verdieping. Vanaf deze hoogte is al goed te zien hoe de opnieuw uitgegraven Hellenbeek door het schootsveld van de vesting kronkelt. Zijn werkgever Boei is gespecialiseerd in restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed en bouwt momenteel aan de Hellenbeekstraat zorgwoningen en appartementen voor ’s Heeren Loo. En onderdeel van dat bouwproject is het uitgraven van de Hellenbeek.

Wartna spreekt liever niet over het ‘herstellen’ van de beek. Want een groot deel van de natuur moet in de komende jaren zelf gaan groeien en opkomen. ,,Het duurt misschien wel twee of drie jaar voor er diversiteit terug is.’’ Maar uiteindelijk moeten meer verschillende insecten, vogels en reptielen zich hier thuis gaan voelen. Net als de omwonenden trouwens, want daar doet Boei het in eerste instantie voor.

Volledig scherm Projectleider Han Wartna van Boei bekijkt de beek vanaf de bouwsteiger. © Henri van der Beek

Van de Hellenbeek slingerde nog een deel achter de oude boerderij die hier jaren stond te vervallen op de hoek van de Hellenbeekstraat en de Kamperweg. Het middelste gedeelte is op luchtfoto’s nog terug te halen door de verkleuring in het landschap. En het laatste, meest oostelijke deel, was een bijna rechtgetrokken sloot geworden. Als de werkzaamheden er over een paar weken weer op zitten, slingert de beek weer als vanouds door het landschap.

Salamanders

De grond die vrijkomt bij het uitgraven van de beek wordt, net als de bovenste kleilaag van de omliggende gronden, opgebracht op de naastgelegen percelen. Tot ieders tevredenheid, want die gronden lagen erg laag en waren daardoor snel drassig, vertelt Wartna. ,,Door het afgraven worden de gronden wat schraler en komt er vanzelf meer diversiteit aan plantensoorten, waarna insecten, salamanders en vogels volgen.’’

Waarom Boei de beek herstelt? Eigenlijk heel eenvoudig, zegt de projectleider: ,,Omdat we het leuk vinden. Je hebt geen andere reden nodig om iets mooi te maken.’’ Het uitgraven van de beek was van meet af aan de intentie. De cliënten die hier straks komen te wonen, maar ook de mensen die er dagbesteding gaan doen, hebben zo een mooi gebied in hun nabijheid. ,,Maar we doen het ook voor de gemeenschap, zodat mensen hier lekker kunnen wandelen. We hopen dat iedereen er van geniet.’’

Het graven is over een week of drie klaar. Medio april of begin mei volgt de oplevering van de gebouwen aan de Hellenbeekstraat.