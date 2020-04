In zwembad De Hokseberg in ’t Harde zit nog geen druppel water: ‘Het is een ramp’

‘Ganzenbor­dend’ naar een ijsje bij Casa Piccola in Elburg

20 april Een dag of drie nadat ijsmaker René Rook de deuren van zijn ijssalon Casa Piccola aan de Vischpoortstraat in Elburg had geopend voor het nieuwe seizoen, kondigde de overheid de 'lockdown' aan voor de horeca. Het afhaalloket mocht nog wel geopend blijven, maar daar werd het al zo snel druk dat de anderhalve meter afstand een probleem werd. De oplossing werd gevonden in het theehuis even verderop aan het Havendijkje.