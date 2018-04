Inbrekers slaan toe bij juwelier in Elburg

Plan: nieuwbouw Aldi bij beschermde vesting van Elburg

12 april Met ruim een half jaar vertraging is de gemeente Elburg met diverse betrokken op één lijn gekomen over de toekomst van de detailhandel. In een nieuw concept voor de detailhandelsstructuurvisie wordt gesproken over verplaatsing van supermarkt Aldi naar - net buiten - de Vesting van Elburg. Dat zou wel betekenen dat binnen het van rijkswege beschermde stadsgezicht gebouwd moet worden.