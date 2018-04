Indrukwekkende stille tocht in Elburg voor doodgestoken Michiel (19)

Elburg rouwt om 19-jarige Michiel: 'Rest in Power'

6 april Het vlammetje dat eerder in een van de kaarsenhouders is ontstoken brandt deze vrijdagmiddag nog steeds. En de rozen die er ter nagedachtenis van de 19-jarige Michiel Schut liggen zijn vers. Elburg rouwt om de dood van de jongen, die afgelopen weekeinde in Den Ham bij een verjaardagspartijtje werd neergestoken en later aan zijn verwondingen bezweek. Bovendien zijn er plannen voor een stille tocht.