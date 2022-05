Inge (60) uit 't Harde ging naar huis zonder boer Rob, op 'Boer zoekt vrouw'-reünie steelt ze de show met spannende speeltjes

Na het programma komen de vrouwen van Rob nog een keer samen en delen hun ervaringen met elkaar. ,,We hebben het over Rob gehad, dat dat toch wel een aparte man was. Dat weet je toch nooit van tevoren.’’ Hijzelf is teleurgesteld in hoe hij is neergezet in het programma, zo stelt hij dat ze van hem een ‘Geile Geert’ wilden maken. Inge kon zich wel vinden in dat commentaar.