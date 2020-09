Ingeborg Plasmans wil plastic apart kunnen inleveren als Elburg diftar invoert: ‘Nu is het een wassen neus’

Is Patrick (32) het hulpje of weet hij veel meer van witwassen en drugshan­del via Primera in Elburg?

4 september Is Patrick B. (32) slechts het hulpje? Of weet de verdachte meer van het witwassen van 1,2 miljoen euro, drugshandel en oplichting via de Primera-winkel in Elburg? In ieder geval dreigt een jarenlange gevangenisstraf. Dat bleek vanmiddag tijdens de rechtszaak, die begon met een valse start.