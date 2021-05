Inrijverbod zandverstuiving Doornspijk leidt nog steeds tot gevaarlijke situaties

Oh zeker, en of het drukker is geworden in de berm. ,,Vooral sinds corona”, zegt een vrouw die niet met haar naam in de krant wil. Ze wijst naar een bord, flink verderop. ,,Tot daar worden auto’s geparkeerd. Ik heb er zelf geen last van, maar het leidt wel tot gevaarlijke situaties. Ze jagen hier de bocht door, terwijl ze niet weten dat hier auto’s staan. Je mag hier 60, maar ze rijden met gemak 80 kilometer per uur. Alleen met Pasen mocht hier niet worden geparkeerd, moesten ze bij de voetbalvereniging doen (DSV Doornspijk, ps). Maar toen was het slecht weer. Je kunt die verbodsborden wettelijk gezien in ieder geval niet altijd laten staan.”