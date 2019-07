Integriteitsonderzoek naar raadslid en oud-wethouder Elburg Jan Polinder na de zomer klaar

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hans Oostendorp van Necker van Naem, een adviesbureau voor de overheid. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of, en zo ja in welke mate, sprake is van integriteitsschendingen door Jan Polinder in zijn rol als raadslid en (oud-)wethouder.

Burgemeester Rozendaal schrijft in de raadsbrief: ‘De centrale onderzoeksvraag is: heeft het betrokken raadslid in zijn hoedanigheid als raadslid en (oud-)wethouder conform de Gemeentewet en de gedragscode gehandeld inzake zijn zakelijk belang en het belang als zijn zakelijke belangen voldoende gescheiden van de gemeentelijke belangen? Daarmee wordt bedoeld: heeft hij gehandeld volgens de vigerende integriteitsregels, zowel op landelijk niveau als specifiek in de gemeente Elburg aangaande de casus.’

Monddood

Aanleiding voor het onderzoek vormt de rol van Polinder in een plan om arbeidsmigranten te huisvesten in het zogenaamde brigadegebouw in ’t Harde. Polinder werkt sinds september voor het adviesbureau dat namens pandeigenaar Harry Frens met de gemeente Elburg in gesprek is. Hij heeft ook met ambtenaren over de kwestie gesproken. Volgens Polinder is er niks aan de hand: ,,Alles wordt door elkaar gehaald’’, zei hij eerder tegen de Stentor.

Saillant is dat bureau Necker van Naem in 2013 nog een rapport over het huisvesten van arbeidsmigranten opstelde voor de gemeenten op de Noord-Veluwe, inclusief aanbevelingen. Zo stellen ze voor om in overleg te gaan met huisvesters van arbeidsmigranten. Het rapport heeft de gemeente Elburg nu toegevoegd aan het dossier brigadegebouw.

Burgemeester Rozendaal vraagt de raadsleden in de brief ook om te zwijgen over de kwestie: ‘In het belang van het onderzoek en ter voorkoming van beschadiging van personen verzoek ik u lopende het onderzoek geen uitspraken te doen in de media. Alle communicatie over dit dossier loopt via mij.’

Recherche

Onderzoeker Oostendorp gaat met twee collega’s de komende maanden uitzoeken of Polinder integer heeft gehandeld. Dat doen ze door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Het bureau is inmiddels begonnen met het onderzoek, schrijft de burgemeester. ‘De bevindingen worden vervolgens getoetst aan nationale en gemeentelijke regelgeving en jurisprudentie.’