Irritatie tussen individuele bewoners, maar geen collectief probleem bij Hart van Thornspic in Doornspijk

In het appartementencomplex in het hart van Doornspijk wonen allerlei mensen met een hulpvraag, jong en oud. In totaal zijn er 42 appartementen, verdeeld over meerdere gebouwen. Onderling was - en is - sprake van irritatie onder bewoners, zoals dat ook in een reguliere woonwijk wel voorkomt. De welzijnswerkers van stichting Wiel begonnen in januari met het voeren van gesprekken met bewoners en ook zijn er bewonersavonden geweest. Allemaal om te ontdekken wat nou eigenlijk precies het probleem is.