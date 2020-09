Is Patrick (32) het hulpje of weet hij veel meer van witwassen en drugshandel via Primera in Elburg?

Duitse ambassa­deur onder de indruk van expositie in Noord-Ve­luws museum: ‘Erinneren und aufpassen’

4 augustus Een uitgestelde opening, zo noemde directeur Erik Stotijn van het Noord-Veluws Museum de komst van de Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann vanochtend. Stotijn had de cultureel attaché van Duitsland in maart al gevraagd om de tentoonstelling ‘Vermoorde kunst’ in zijn museum in Nunspeet te openen, maar toen gooide corona roet in het eten.