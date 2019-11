Jan Polinder (SGP) uit Doornspijk wekte schijn van belangenverstrengeling, maar overtrad de wet niet

Raadslid en oud-wethouder in Elburg Jan Polinder heeft de wet niet overtreden. Dat blijkt uit een onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen van de SGP’er. Hij heeft wél de schijn van belangenverstrengeling gewekt en daar heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg kritiek op. Polinder zelf is ‘blij en opgelucht’.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal besloot eind juni een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren naar Jan Polinder. Centraal in dat onderzoek stond de rol van de oud-wethouder in het huisvesten van arbeidsmigranten in het veelbesproken brigadegebouw in ’t Harde. Polinder was daar als eerst als wethouder en later als raadslid bij betrokken, maar ook als projectleider van het adviesbureau Kubiek Ruimtelijke Plannen. Dat bedrijf was door Harry Frens, eigenaar van het pand, ingeschakeld om met de gemeente Elburg te praten.

‘Door het ene moment als medewerker van een adviesbureau in gesprek te willen met de gemeente, vervolgens als oud-wethouder de huidige wethouder te willen adviseren en het volgende moment als raadslid te opereren is de schijn van belangenverstrengeling gewekt’, meldt de gemeente Elburg in een persbericht. Polinder had volgens het onderzoeksbureau eerder, actiever en nadrukkelijker duidelijkheid moeten verschaffen over zijn werkrelatie met Frens.

Burgemeester blij

Quote Het viel me destijds rauw op mijn dak. Het achter­volgt je wel. Jan Polinder Uit het onderzoek blijkt dat Polinder zich als raadslid, noch als wethouder (wat hij van 2008 tot 2018 was) schuldig heeft gemaakt aan de overtreding van de wet. Burgemeester Rozendaal heeft dat dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op het gemeentekantoor openbaar gemaakt. Hij stelt blij te zijn met de conclusies van het onderzoeksbureau.

Polinder was zelf niet bij aanwezig bij de persconferentie. Hij zegt in een telefonische reactie tegenover de Stentor ‘blij en opgelucht’ te zijn. ,,Het viel me destijds ontzettend rauw op mijn dak en het achtervolgt je wel. Het is niet zomaar iets wat er over je gezegd wordt. Daarom heb ik toen ook meteen zelf aangegeven bij de burgemeester dat ik het tot de draad uitgezocht wilde hebben. Anders blijft het aan je kleven.’’

Buitenproportioneel

De commotie kwam eind juni in een stroomversnelling toen Omroep Gelderland meldde dat Polinder in strijd met de gemeentewet handelde. De omroep voerde een hoogleraar bestuursrecht op die dat stelde. ‘Er ontstond het beeld van een oud-wethouder die zijn voorkennis gebruikte en daar als raadslid mee verder ging’, zegt de gemeente Elburg in een persbericht.

Burgemeester Rozendaal noemt de kritiek van de hoogleraar ‘buitenproportioneel’. ,,Daarmee was een onterecht zware verdenking ontstaan. Ons raadslid heeft hierdoor een moeilijke periode doorgemaakt.’’

Andere portefeuille

Om de schijn van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen, heeft Polinder van portefeuille gewisseld met partijgenoot Jan Willem Valk. Dat heeft de SGP maandagavond in een fractievergadering besloten. ,,Ik doe nu de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Jan Willem Valk doet vanaf nu Ruimtelijke Ontwikkeling. Over het onderwerp arbeidsmigranten zal ik het woord niet meer voeren.’’

Wachtgeld

Volledig scherm In het zogenaamde 'brigadegebouw' aan de Graaf Reinoldweg in 't Harde zouden 46 arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden. © Floris Brandriet Polinder blijft dus ‘gewoon’ aan als raadslid en blijft ook voor Kubiek werken. ,,En het zal ook nog wel eens voorkomen dat er opdrachten in Elburg zijn. Al is dat nu niet het geval. Ik kan mijn werk niet opzeggen, want ik probeer gewoon te werken voor mijn geld. De baan is parttime en daarnaast krijg ik een aanvulling als raadslid. Ik wil zo weinig mogelijk wachtgeld krijgen.’’ Polinder krijgt naar eigen zeggen maandelijks ‘enkele honderden euro’s’ wachtgeld. Dat hij recentelijk niet bij raads- en commissievergaderingen aanwezig was, had niets met het onderzoek te maken, maar met persoonlijke omstandigheden.

Vorige week wees de gemeente Elburg overigens de vergunningaanvraag af, waardoor Frens de groep van 46 arbeidsmigranten niet in het brigadegebouw mag huisvesten.