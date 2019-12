Jan Polinder stapt uit gemeenteraad Elburg, integriteitskwestie is niet de reden

Huisvesten arbeidsmigranten

Centraal in dat onderzoek naar mogelijke schending van de integriteit stond de rol van de oud-wethouder in het huisvesten van arbeidsmigranten in het veelbesproken brigadegebouw in ‘t Harde. Polinder was daar eerst als wethouder bij betrokken en later als raadslid, maar ook als projectleider van het adviesbureau Kubiek Ruimtelijke Plannen. Dat bedrijf was door Harry Frens, eigenaar van het pand, ingeschakeld om met de gemeente Elburg te praten.