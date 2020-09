Jarenlange celstraffen voor drugshandel via Primera in Elburg

Patrick B. (32) en Henri B (47) uit Elburg moeten jarenlang de cel in. Beide zijn vandaag schuldig bevonden aan het witwassen van crimineel geld, het bezit van een grote hoeveelheid harddrugs en valsheid in geschrifte. De Primera aan de Klokbekerweg in Elburg was de spil in hun activiteiten.

Met een inval in de winkel en de woning van Henri B. kwamen de criminele activiteiten in het voorjaar van 2019 tot stilstand. In de garage werd ruim 15 kilo MDMA gevonden. Verpakt in doosjes Star Wars-speelgoed en enkele dagen eerder afgeleverd bij de sigaren- en kantoorboekhandel. Henri B. gaf in verhoren toe dat al langere tijd drugs werden afgeleverd bij de winkel.

850.000 euro

Bewijs dat de drugs werd doorverkocht is er niet. Wel dat de Elburgers veel geld verdienden met criminele activiteiten en bitcoins omzetten naar euro's. Een veelgebruikte manier om de herkomst van crimineel verdiend geld te verdoezelen. Hoewel justitie vindt dat het om 1,2 miljoen euro gaat, oordeelt de rechter dat er bewijs is voor een bedrag van 850.000 euro.

Wie is de hoofddader? Tijdens verhoren wezen Henri B. en Patrick B. naar elkaar. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen hierarchische verhouding en daar sluit de rechter zich bij aan. Wel krijgen de Elburgers ieder een andere straf. Patrick B. moet per direct vijf jaar de cel in, Henri B. vier jaar; met aftrek van het voorarrest.

Lagere staf om kinderen

De kinderen spelen een belangrijke rol in de lagere straf voor Henri B. Tijdens de zitting zei hij in tranen: ,,Ik ben zo bang dat deze gebeurtenissen mijn oudste dochter (9) gaan vormen; dat ze op school gepest wordt. Onze jongste dochter gaat net naar groep 1. Daar vroeg een klasgenoot al: ‘Jouw ouders staan toch in de krant?”

Maartje K. (37) - ex-vrouw van Henri B. en mede-eigenaar Primera - werd vrijgesproken voor verzekeringsfraude. Bij in een inbraak in de woning zou voor 5.000 euro aan sieraden zijn gestolen, die de FIOD vond bij de huiszoeking in april 2019. K. heeft dat bedrag inmiddels terugbetaald.