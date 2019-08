Jasper Olthuis terug uit Rusland als beste Nederlander bij World Skills

Geen top drie, maar een negende plaats haalde Jasper Olthuis uit 't Harde bij de World Skills-wedstrijden in Kazan in Rusland. Met zijn score behaalde hij het beste Nederlandse resultaat.

Nederlands beste elektricien moest deelnemers uit onder meer China, Taiwan, Rusland, Brazilië en Italië voor laten gaan. Wel haalde hij van alle Nederlandse deelnemers in de overige rubrieken van de World Skills de hoogste score.

Deltion College

Jasper studeert bij het Deltion College in Zwolle en werkt via InstallatieWerk bij Van der Sluis technische bedrijven. Vier studenten van het Deltion College in Zwolle behaalden een medal of excellence bij de World Skills. Deze medaille wordt alleen uitgereikt aan deelnemers die een bovengemiddelde prestatie hebben geleverd.

Tijdens de 45-ste editie van WorldSkills streden in Kazan meer dan 1.600 deelnemers uit 60 bij WorldSkills International aangesloten landen in 56 beroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen (beroepen), waaronder bakker, metselaar, kapper, machinebouw en lasser.

Skills Heroes