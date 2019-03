‘Jezus’ opent expositie zandsculpturen in Elburg

De Amerikaanse acteur Ted Neeley, vooral bekend van zijn rol als Jezus in de film Jesus Christ Superstar uit 1973, opent op 2 april de permanente expositie van zandsculpturen in Elburg.

Aan de tentoonstelling Zandverhalen, een idee van Aad Peters, is bijna twee jaar gewerkt. In drie voormalige fabriekshallen in de haven van Elburg zijn meer dan driehonderd zandsculpturen gecreëerd, waarvan sommige acht meter hoog zijn. De sculpturen verbeelden tientallen Bijbelse verhalen en laten volgens Peters het spanningsveld zien tussen het verleden en nu.

Na twee jaar schaven is het nu tijd voor de officiële opening. Op 2 april komt daarvoor dus Ted Neeley naar Elburg. Voor de 75-jarige acteur is het de start van zijn afscheidstournee. Hij zal in Elburg een beeld onthullen dat volgens Peters ‘veel stof zal doen opwaaien’. Overigens heeft alleen de aankondiging dat ‘Jezus’ de opening komt verrichten daar al voor gezorgd in de overwegend christelijke gemeente Elburg.

Jezus

Voor Peters was Jesus Christ Superstar de eerste kennismaking met het geloof. ,,Ik kwam uit Rotterdam en ben niet gelovig opgevoed. Het was de eerste keer dat ik van Jezus hoorde. Ik vind het grappig dat hij nu, bijna vijftig jaar later, de tentoonstelling komt openen.’’

De opening, die niet toegankelijk is voor publiek, wordt gepresenteerd door Peters en Henny Huisman, die elkaar onder meer kennen van de Mini Playbackshow. Peters vertolkte daarin de rol van het jurylid Bulletje. Dwight Dissels, die Jezus speelde in de Nederlandse variant van The Passion, zal een muzikale ode brengen aan Ted Neeley.