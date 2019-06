Joey en Miranda uit Elburg laten met hun ambulance al vijf jaar wensen uitkomen van ernstig zieke mensen: ‘Dit doe je met je hart’

OPROEP Twee touwen honderden meters over Oostelijke Rondweg Elburg gespannen: ‘Levensge­vaar­lijk’

5 juni Was het een geintje? Was het een kwajongensstreek? Jan Schutte zag maandag dat er een touw gespannen was over de Oostelijke Rondweg van Elburg. Nee, twee touwen. Over een lengte van honderden meters. Sindsdien vraagt hij zich af: waarom?