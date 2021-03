Johan uit ’t Harde zet zijn platte dak - en dat van de buren - vol met plantjes: niet alleen leuk, maar ook nuttig

Justitie: Hennepkwe­ke­rij in Elburg bracht bijna acht ton op

11 februari De hennepkwekerij die eind 2017 is opgerold in een loods aan de J.P. Broekhovenstraat in Elburg heeft 785.000 euro opgebracht. Dat is tenminste de winst die de officier van justitie wil plukken van de hoofdverdachten, bleek op de zitting voor de rechtbank in Zutphen vandaag.