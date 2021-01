Jonge jongens gooien iIllegaal vuurwerk in brievenbus van woning in Elburg

video Albert (17) zit nog op school, maar heeft in de binnenstad van Elburg straks wel zijn eigen viswinkel

11 december Hij zit zelf nog op school, maar vanaf 1 januari zwaait de net 17-jarige Albert Post de scepter over de viswinkel Van Triest in de binnenstad van Elburg. De huiswerkopdrachten die hij op maandag krijgt, kan hij dan verderop in de week in zijn eigen winkel maken. ,,De baas vroeg of ik het wilde overnemen. Dat leek me wel wat.’’