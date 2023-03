Jonge waterschapsbestuurders voor het eerst naar de stembus: ‘Dit gaat wel over ónze toekomst’

Flaneren op slippers en dwalend naar Stadsmuse­um, zo ziet binnenstad Harderwijk er in 2031 uit

Hoe maakbaar is de binnenstad van Harderwijk? Wethouder Wilco Mazier wil er alles aan doen om in 2031 een compact, compleet en comfortabel stadscentrum te hebben. ,,Wij gaan er als gemeente niet over of die ene leuke winkel zich in die ene straat wil vestigen, maar we kunnen er wel alles aan doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.’’