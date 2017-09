Jongetje (6) doet bijzondere vondst tijdens magneetvissen in Elburg

Een jochie van zes hengelt bij het magneetvissen in Elburg een halve granaat omhoog. Een dag later komt hij er pas achter wat hij uit het water van de haven heeft gehaald. Zijn moeder Saskia Bijker vertelt hoe het zit.

Hoe haalt een jochie van zes een granaat uit het water?

,,Hij was aan de beurt met magneetvissen. Mijn zoon, dochter en ik zijn daar de hele zomer heel druk mee geweest. Magneetvissen doe je met een touw van pakweg twintig meter met een magneetje daaraan. Meestal vang je blikjes of bierdopjes, maar donderdag ging het om was anders.''

Dat het een granaathuls met punt was, dat zagen jullie pas een dag later?

,,We hadden in eerste instantie vooral oog voor de kreeft die erin zat. Die probeerden we eruit te krijgen, maar dat ging niet. Dat lukte pas toen we thuis waren, bij mijn vriend die in Elburg woont. De kreeft hebben we teruggezet op de plek waar we hem hadden gevonden. De granaat ging mee naar Borne, daar woon ik met mijn zoon van 6 en dochter van 7. De granaat heeft de hele reis bij mijn zoon gelegen, op de grond bij de achterbank.''

Hoe kwam u er uiteindelijk achter?

,,Het was een soort huls waaraan nog twee voorwerpen zaten. Die hebben we vrijdag maar eens goed schoongemaakt. Vervolgens hebben we de foto's aan wat mensen laten zien. Dat is een granaat, riep iemand. Toen hebben we de politie gebeld. Die heeft een specialist gestuurd die eerst ook niet goed wist wat het was. Een huls met een granaatpunt, concludeerde hij. Hij heeft het spul meteen meegenomen.''

Waar had u die huls eigenlijk gevonden?

,,In de haven van Elburg. We waren daar voor het eerst aan het vissen. Toen de rondvaartboot van zijn vaste ligplaats ging, zeiden we: laten wet het daar eens proberen. Colin was aan de beurt, mijn dochter Evi en ik keken toe. Bij de tweede worp kwam die granaat al naar boven. Daarom denk ik dat er vast nog meer ligt.''

Hoe kijkt u terug op deze vondst?

,,Dat ik de volgende keer toch maar wat eerder de politie bel als ik niet weet wat boven water is gekomen. Dat we misschien wat voorzichtiger moeten zijn. Het lijkt zo geinig, magneetvissen, je verwacht niet dat je zoiets kan vinden. Ik denk dat ik mijn kinderen nu wat beter in de gaten houdt als ze aan het vissen zijn.''

Volledig scherm De granaathuls met punt. © Eigen foto