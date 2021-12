Jos en zijn buren in ’t Harde opgelucht: na jarenlange strijd toch geen arbeidsmigranten in hun straatje

Boze buren Brigadege­bouw ’t Harde doen beklag over gemeentebe­stuur Elburg bij Kamerleden, ombudsman en commissa­ris van de Koning

De buren van het zogenaamde Brigadegebouw in ’t Harde hebben een boze brief gestuurd naar Kamerleden, commissaris van de Koning John Berends en de Nationale Ombudsman. In de brief doen ze hun beklag over het handelen van de burgemeester en twee wethouders inzake het Brigadegebouw.

