Kaarsen verlichten begraafplaats ’t Harde tijdens Lichtjeswandeling

De Lichtjeswandeling wordt gehouden op woensdag 9 november van 18.30 tot 20.00 uur op de begraafplaats aan de Bovenweg. Daar zijn dan de paden verlicht door kaarslicht. Wie wil kan zelfstandig of onder begeleiding in kleine groepjes een wandeling maken over de begraafplaats.

Tijdens de wandeling is het mogelijk op verschillende momenten stil te staan om te kijken, te luisteren of deel te nemen aan een kleinschalige activiteit. Na afloop is er gelegenheid voor koffie of thee in de aula. Er is tevens een luisterend oor voor degene die nog even wil napraten. Deelname is gratis