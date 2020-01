Kanonnen van Defensie uit 't Harde moeten Russen afschrikken in Litouwen

Voor het eerst sinds Uruzgan (2010) gaan de houwitsers op uitzending. Een gevolg van meer geld bij Defensie?

,,Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dit is het gevolg van een commitment van de Navo in 2015. Die moet je gewoon uitvoeren. Er zitten eenheden van de Navo in Polen, Letland, Estland en Litouwen. Zij voelen een heel andere dreiging door Rusland en Wit-Rusland, hun buurlanden, dan dat wij doen. De zogenoemde enhanced Forward Presence van de Navo is om hen af te schrikken. Zo van: een aanval op één, is een aanval op allen.”