Kans op helder weer in Elburg vanochtend

Plots komt er schot in bouw van IKC Noord in Wezep: bezwaar­maak­ster heeft woning verkocht

Na jaren vertraging lijkt er ineens schot te komen in de bouw van het Integraal Kindcentrum Noord in Wezep, tegenover het Agnieten College. De buurtbewoonster die in beroep is gegaan tegen het bestemmingsplan en daarmee de bouw tegenhield, heeft op 1 juni haar woning definitief verkocht.