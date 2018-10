Kasteelschip heeft voor even vaste wal in Elburg

videoScholieren en gezinnen kunnen een kijkje nemen in kasteelschip de Vlotburg in de Elburger Haven. Bezoekers maken dan kennis met de middeleeuwen. En met het circuspaardje Hercules, dat kan bijten.

Lenny Vries was acht jaar geleden met zijn kasteelschip de Vlotburg ook al in Elburg. De tijd heeft er volgens hem niet stilgestaan. ,,Het is hier compleet veranderd.'' Binnen en op zijn eigenhandig omgebouwde vrachtschip, kan iedereen tot eind deze maand terug naar de middeleeuwen. ,,Dit is mijn thuis.''

Vries werd geboren in Suriname en ging op zijn 19de naar Nederland om zichzelf verder te ontwikkelen. In Nederland raakte hij in de ban van kastelen, de middeleeuwen en ridders.

Vries: ,,Ridder zijn is geen spelletje, maar een levenswijze. Of ik toen had willen leven? Dat vind ik een moeilijke vraag, maar als ik in die tijd geleefd had, was ik zeker weten ridder geweest.'' Zijn verzamelwoede kende letterlijk geen grenzen. ,,In Freiburg had ik veel spullen in een gebouw staan. Dat haalde ik overal vandaan. Uit oude kastelen bijvoorbeeld. Zie je deze balken? Die komen uit het Zwarte Woud, echt ze zijn zo mooi. Voel maar. In Duitsland leerde ik ook mijn huidige levensgezel Christel kennen. Ik vertelde haar als allereerste wat ik wilde: een kasteel bouwen op een schip.''

Vrachtschip

In België werd in 2002 uiteindelijk een schip gekocht. Een zogenaamde kempenaar, een vrachtschip voor de wat ondiepere wateren. De boot - de Andisa - dateert uit 1924, is vijftig meter lang en werd in vijftien jaar tijd omgebouwd tot varend kasteelschip. Dat deed Vries overigens niet helemaal zelf.

Wodan

De inrichting daarentegen wel. Die bestaat uit harnassen, martelwerktuigen, wapens en veel huisraad uit de middeleeuwen. Boven op het dek, is helemaal bijzonder. Daar loopt het witte paardje Hercules. 'Pas op Hercules bijt', prijkt er op een bordje. Gerammel met een bakje met voer en daar komt het oud-circuspaardje aangehuppeld. ,,Ik had eerst een paard, Wodan. Een Fries paard. Ik zag een advertentie, ging kijken en mijn gevoel was meteen goed. Ik zag het paard rennen, ging in de bak staan wat mij sterk werd afgeraden en we hadden oogcontact. Het paard maakte zelfs een buiging voor mij. Toen wist ik het zeker en heb ik het paard gekocht. We hadden een enorme vriendschap en respect voor elkaar. Helaas is Wodan ruim 1,5 jaar geleden op het schip overleden toen we op Urk waren.'' Vries heeft het er nog moeilijk mee. ,,Ik zeg altijd maar dat Wodan mijn ridderpaard was en Hercules de schildknaap.''