Katalysators roofgoed in ’t Harde: ‘Ze slaan zelfs overdag toe’

Katalysatorendieven hebben weer eens huisgehouden in de regio. Dit keer was ’t Harde aan de beurt. In een week tijd zijn vijf inwoners het slachtoffer geworden in het voor bendes aantrekkelijke dorp pal langs de snelweg. De dieven lijken steeds brutaler te worden en slaan zelfs op klaarlichte dag toe.

De foto die de politie op Instagram deelt over de diefstallen in ‘t Harde, zorgt voor hilariteit onder de volgers. Te zien is een agent die onder een auto ligt te morrelen. ,,Ziet u iemand zo onder een auto liggen dan kan het dus lonen om dit even goed in de gaten te houden.’’ De agent ligt echter op zijn buik, dus hoe moet hij zo bij de katalysator komen?

Klusje zo geklaard

De boodschap die de politie uitdraagt, is echter een serieuze. Vijf slachtoffers in een week tijd is geen kattenpis. De dieven zien er bovendien geen been in om ook overdag toe te slaan. ,,De dader heeft de uitlaat binnen enkele minuten doorgezaagd dus het klusje is zo geklaard’’, aldus de politie, die dorpsbewoners vraagt alert te zijn.

Het zijn met name rondreizende bendes uit Oost-Europa die in het hele land katalysators plunderen, zegt Linda Bouwman, woordvoerder bij politie Oost-Nederland. Katalysators worden gestolen omdat er kostbaar metaal in zit, zoals platina, rodium en palladium. Vooral hybride auto’s zijn populair, omdat de katalysators daar nog meer edelmetalen bevatten.

Volledig scherm Katalysatoren zijn de laatste tijd roofgoed, laat de politie Elburg weten. © Politie Elburg

Cijfers voor dit jaar zijn er nog niet, maar vorig jaar zijn bijna 3400 katalysators onder auto’s vandaan gesloopt. De katalysator van de Toyota Prius is het populairst bij dieven, gevolgd door de Volkswagenmodellen Polo, Golf, Lupo. Ook in deze regio is het regelmatig raak, zoals afgelopen zomer nog in de wijk Osseveld in Apeldoorn.

De dieven komen er niet altijd mee weg. Zo werden februari vorig jaar in Zwolle vier mannen opgepakt en een maand geleden rolde de politie een ‘katalysatorbende’ op een camping in het Drentse Ruinen op.

Aanlokkelijk

Of het in ’t Harde ook om een Oost-Europese bende gaat, is niet duidelijk. Maar de ligging zo pal naast de A28 maakt het dorp wel aanlokkelijk voor dieven.

Voorkomen van katalysatordiefstal is nog best lastig, weet Bouwman. ,,Toyota bracht in Engeland de zogenaamde ‘catlock’ op de markt, die de katalysator tegen diefstal moest beschermen. Maar ook dat bleek niet altijd voldoende.’’

Vastlassen

Ze geeft wel een aantal tips die je auto minder aantrekkelijk maken voor criminelen. ,,Parkeer op een bewaakte of goed verlichte plek en laat de katalysator extra goed vastzetten of - lassen. Dan is een slijptol nodig en dat kost meer tijd en maakt meer geluid.

Als je je auto op eigen terrein kunt parkeren, of in een bewaakte garage, is dat de beste optie. Kan dat niet? Parkeer je auto dan op een goed verlichte plek. Zo lopen dieven sneller in het zicht en is jouw auto minder aantrekkelijk. Je kunt ook je kenteken of VIN-nummer in de katalysator graveren. Het maakt de pakkans voor dieven ook hoger, waardoor je auto dus minder interessant wordt.’’

