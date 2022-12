Kevin (22) en Manon (21) raken gewond door crash met vrachtwagen in ’t Harde: ‘Alles was verbrijzeld’

Kunstgevel voor verwoest historisch pand Elburg Vesting: ‘We willen de herinne­ring levend houden’

Een kunstgevel moet de herinnering levend houden aan het afgebrande pand aan de Beekstraat in de Elburgse binnenstad. Tijdens de jaarwisseling werd de historische woning van Netty Goddard (71) door een alles verwoestende vlammenzee volledig in de as gelegd. ,,Het geeft me zoveel herinneringen terug.’’

29 oktober