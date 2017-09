Kind van de rekening is de verloskundige

Het apparaat glijdt dankzij de - altijd koude - gel gladjes over de dikke buik. Op het scherm verschijnen de contouren van een kind. Vertederend altijd, zo'n echo. Maar de liefde tussen zorgverzekeraar Zilveren Kruis/-Achmea en verloskundigen in ons land is aardig bekoeld.

Zorgreus Zilveren Kruis/-Achmea houdt vast aan de huidige vergoedingen, hoewel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) recent heeft laten weten dat de tarieven te laag zijn.

Quote We maken er weleens grapjes over: Als het kind geboren is, is het geld op.

Henriëtte van Delden (48) van de middelgrote verloskundigenpraktijk 't Klavertje uit Elburg snapt helemaal niets van de opstelling van Zilveren Kruis. Hoezo adviezen van de NZA niet opvolgen? Dat gebeurt al sinds jaar en dag! ,,We maken er weleens grapjes over. Als het kind geboren is, is het geld op. De placenta laten we zitten. Maar dat doen we natuurlijk never nooit niet. Daar zijn we geen verloskundige voor.''

Geen looneis

Het gaat niet om een looneis, onderstreept Van Delden. ,,We hoeven niet elke maand meer geld op onze eigen bankrekening. Het gaat erom dat we mensen kunnen aantrekken om al het werk te doen, om de taken te verdelen die de zorgverzekeraars van ons eisen.''

De praktijk van alledag ziet er zo uit: ,,Sinds het vorige onderzoek in 2009 is er veel veranderd. Het werk is intensiever geworden en we hebben er veel taken bij gekregen. Zoals centring pregnancy, groepen zwangere vrouwen die we begeleiden en die we bewust maken van bijvoorbeeld een gezonde levensstijl. Niet roken, niet drinken, noem maar op. Ze spreken elkaar aan op gedrag en dat werkt prima. Maar het vergt een enorme tijdsinvestering, waarvoor we niet worden gecompenseerd. We moeten van de zorgverzekeraar inzetten op preventie. Maar geld: ho maar. En we moeten meewerken aan integrale zorg, dus overleg met andere verloskundigen en bijvoorbeeld met gynaecologen. Dat komt de kwaliteit ten goede. We voeren dat soort vergaderingen meestal als we vrij zijn. Anders lukt dat gewoon niet.''

Maximumtarieven

Christina Rompa van zorgverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea zegt 'af te wachten' wat uit het gesprek tussen Zorgverzekeraars Nederland en de NZA komt. ,,Ik kan niet vooruit kijken. Voor nu hebben we laten weten dat we niet de maximumtarieven van de NZA gaan volgen.''

Volgens Rompa is de huidige verdeeldheid een zaak waar je 'uit moet willen komen met z'n allen, in het belang van de cliënt'. Maar ze onderstreept ook: ,,Het is niet zo dat we standaard altijd overal de maximumtarieven willen betalen. Dat zou ook gevolgen hebben voor de premies.''

Quote Sinds het vorige onderzoek hebben we elk jaar steeds meer allerlei dingen gratis gedaan.

Onrechtvaardig

De situatie voelt 'heel onrechtvaardig', zegt verloskundige Myrna Knol van Mami uit Wezep. Ze is voorzitter van het regionale samenwerkingsverband Coöperatie Verloskundigen Zwolle, maar praat nadrukkelijk alleen vanuit haar eigen praktijk. Want verloskundigen mogen niet samenwerken waar het om contracten gaat met zorgverzekeraars. Zo is dat in de mededingingswet vastgelegd. Ze zette - net als Van Delden - haar hartenkreet op Facebook en krijgt allerlei reacties: collega's zeggen net als zij het contract op met Zilveren Kruis als er niets verandert. Knol: ,,Sinds het vorige onderzoek hebben we elk jaar steeds meer allerlei dingen gratis gedaan. Dat is prima, hoor. Verloskundige zijn is ook een soort idealisme. Maar als een onafhankelijke partij als de NZA zegt dat het anders zou moeten, hoe kan je daar geen gehoor aan geven?