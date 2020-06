Klanten Jumbo Elburg vrezen geen corona-besmetting: ‘Ik hou de regels in acht, dan moet het goedkomen’

video Spectacu­lai­re vondst over landgoed Staverden bij Ermelo lag waarschijn­lijk al jaren in Elburgs archief

19:11 Wat te boek stond als het huisarchief van de Van Haersholtes uit de 17de en 18de eeuw, heeft een 500 jaar oude schat verborgen gehouden. De originele akte waarmee Karel van Gelre het huis Staverden in Ermelo overdroeg aan Hendrick die Groiff is boven water gekomen. Het lijkt erop dat de collectie het huisarchief van huis Staverden is.