Klok Vischpoort Elburg werkt weer

Nu loopt de klok eindelijk weer en zijn er bij de gemeente Elburg ook nog geen meldingen meer gekomen van wijzers op de poort die stil staan. Waarom het uurwerk is gaan staan is nog altijd niet duidelijk volgens een woordvoerder van de gemeente: ,,Oorzaak is lastig aan te geven omdat we te maken hebben met een vrij oude, historische klok. De klok is in ieder geval goed nagelopen en alle radertjes zijn langsgelopen en gesmeerd.”