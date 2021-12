Kneuterige kantine van DSV’61 in Doornspijk is ‘af’, maar wie gaat een nieuw gebouw betalen?

,,Het functioneert en het is nog droog, maar daar heb je het wel mee gehad.’’ Bestuurslid Bennie van der Weerd (38) van DSV’61 is ‘chef nieuwbouwplannen’ bij de voetbalvereniging van Doornspijk. Wanneer de huidige kantine is gebouwd, weet hij niet eens precies. ,,Ergens in de jaren zestig. Het staat er al zolang ik mij kan heugen. Maar de kantine is ‘af’, in de negatieve zin van het woord.’’