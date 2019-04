Ko Kalf in Doornspijk staat te koop: ‘Dit is onbegrijpelijk en onverteerbaar’

Ko van Twillert is een opgeruimd man. Hij is net terug van de vakantie die een jaar geleden al was geboekt en omdat hij in het verre Azië de respectabele leeftijd van 76 bereikte, is er nu gebak. Al bijna twintig jaar heeft Ko Kalf een pand in de Vesting van Elburg. Voor de verkoop van vlees aan particulieren, maar het is ook de plek waar Van Twillert kantoor houdt. Als hij in de serre van het statige pand in gedachten teruggaat naar de dagen tussen kerst en nieuwjaar, breekt hij. In een paar dagen tijd moesten er 150 koeien de deur uit: ,,Om te janken’’, zegt hij, vechtend tegen de tranen. ,,Ik moet er niet aan denken...’’