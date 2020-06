Komt er een extra sporthal in Elburg om de turners van SSS en de volleyballers van EVV uit de brand te helpen?

De gemeente Elburg moet snel onderzoeken of er een nieuwe sporthal gerealiseerd kan worden voor turnvereniging SSS en volleybalvereniging EVV. Beide sportclubs moeten nu vechten om trainingsuurtjes en zouden nog voor 1 september 2021 duidelijkheid moeten krijgen over de toekomst.

Dat heeft de gemeenteraad maandagavond in meerderheid besloten. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk een locatieonderzoek beginnen ‘met als intentie realisatie van de gewenste en noodzakelijke voorzieningen voor SSS en EVV’. Als het enigszins mogelijk is, zou er voor 1 september 2021 al een oplossing gevonden moeten zijn.

Het locatieonderzoek werd als amendement toegevoegd aan het zogenaamde accommodatiebeleid van de gemeente Elburg, waar in staat hoe ze om moet gaan met de 49 panden die in eigendom zijn. Het merendeel van die panden betreft maatschappelijk vastgoed, dus scholen en sporthallen. De raad heeft vorig jaar echter al besloten om de huisvesting van scholen apart te gaan behandelen.

Noodklok

Volleybalvereniging EVV luidde begin dit jaar de noodklok over de situatie in ’t Huiken, één van de vier locaties waar de vereniging momenteel traint. ,,Van ‘vereniging’ is daardoor al niet echt sprake’’, vindt EVV-voorzitter Bertus Wijnne. De volleyballers dreigen daar echter weg te moeten, omdat korfbalvereniging KVE er ook wil trainen.

Quote De beheerder wijst uren toe en zegt: ga maar naar ’t Harde Bertus Wijnne, Voorzitter EVV

De sporthallen in Elburg worden aangestuurd vanuit de stichting SGE. ,,De beheerder wijst uren toe en zegt tegen ons: in ’t Harde is nog ruimte. Ga daar maar heen’’, zei Wijnne eerder al tegen de Stentor. Alleen wil de volleybalvereniging niet in ’t Harde sporten, al was het alleen maar omdat de jeugdleden dan in de wintermaanden in het donker van Elburg naar ’t Harde moeten fietsen.

Voortgang

Wijnne heeft er meermalen op gewezen dat zijn vereniging de komende jaren fors zal groeien. En dat de nood dus nog hoger wordt. Het liefst zou hij een eigen hal voor de volleyballers willen, maar de voorzitter heeft begrip voor de oplossing die nu gezocht wordt. ,,Het is is triest dat we uit ’t Huiken weg moeten, maar de wens van KVE is ook volledig legitiem.’’

Wethouder Arjan Klein probeerde de raadsleden er nog vergeefs van te overtuigen het door ChristenUnie opgestelde amendement af te zwakken tot een motie. ,,Maar de gesprekken lopen al jaren, er moet nu voortgang komen’’, verwoordde Gertwin Visscher van Algemeen Belang. Uiteindelijk stemden alleen SGP, CDA en PvdA tegen het locatieonderzoek.