Kop-staartbotsing op Eperweg in 't Harde

Schilders­be­drijf in Elburg bestolen van al zijn steigerma­te­ri­aal

21 augustus Directeur Goos van Wezep had zaterdag nog niks door toen hij even op de zaak in Elburg was. Maar toen ‘de jongens’ maandagochtend hun materiaal kwamen halen, bleek dat schildersbedrijf Blaauw Perioverf bestolen was van al haar steigers.