Krijgt Elburg na een jaar haar camperplaatsen terug?

Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel. En juist die gemeenteraad bepaalde eerder dat het creëren van camperplaatsen geen taak is voor de gemeente. De raad wilde recreatieondernemers de kans bieden om camperaars te lokken, toen de oorspronkelijke plekken verdwenen vanwege herinrichting van het havengebied. Volgens wethouder Arjan Klein is dat echter nog niet gelukt: ,,Wat we zien is dat campers ’s nachts verspreid over verschillende plekken in de gemeente staan. Dat komt doordat deze doelgroep een ander type voorziening wil dan een camping. Men verwacht een parkeerterrein met enkele basisvoorzieningen in de directe omgeving.’’