'Kunstenmaker' Gert Jansen postuum geëerd met expositie in Elburg

,,Elk jaar richten we in verband met open monumentendag een expositie in voor plaatselijke kunstenaars. Dit jaar zou Gert aan de beurt zijn, in januari overleed hij. Nu doen we dat postuum. Er zijn ruim dertig schilderijen van hem te zien'' aldus Wim van Triest van Arent thoe Boecop.

Markant

Gert Jansen was een bekend en markant figuur in Elburg en schilderde vaak op straat, waaronder op de Vischmarkt. Jarenlang woonde hij in de binnenstad aan de Ellestraat, waar hij portretten, bloemen, huizen, botters en andere schepen schilderde. Hij gebruikte zijn huis ook als etalage.

Expo Gert Jansen

De expositie over het leven en werk van Gert Jansen is in het verenigingsgebouw Gruithuis aan de Krommesteeg 11 en is geopend op vrijdag 7 september van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur.