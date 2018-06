Lekker afkoelen onder nieuwe fonteinen bij opening vernieuwde haven Elburg

Politie Veluwe komt voortaan voor aangifte bij de mensen thuis

4 juni De politieposten in Elburg, Oldebroek/Wezep, Heerde en Hattem zijn vanaf deze maand niet meer op vaste tijden geopend voor publiek. Wel is het mogelijk afspraken te maken met de agenten, die dan eventueel naar de dorpspost of zelfs bij de mensen thuis kunnen komen.