Lekker uit eten in Elburg en de opbrengst gaat naar de voedselbank

Vanaf donderdagavond kan je in Elburg lekker uit eten in de Kloostertuin van Museum Elburg. De opbrengst gaat naar de plaatselijke voedselbank. Dat klinkt wat tegenstrijdig. Voorzitter Henk de Groot legt uit.

Lekker uit eten om op die manier geld in te zamelen voor mensen die amper geld hebben om eten te kopen. Is dat niet wat cru?

,,Vooropgesteld: het is een initiatief van de christelijke jongerenvereniging Ad Fontes. Zij hebben dit helemaal opgezet en ons als goed doel uitgekozen. Maar ik heb er verder geen moeite mee. Er zit altijd een beetje spanning op. Dat is ook zo als bijvoorbeeld de Rotary iets organiseert. Dan wordt er gefeest, gegeten, gedronken. Maar daardoor worden wel weer andere mensen in de gelegenheid gesteld om te kunnen eten."

Wat staat er op het menu en wat kost dat?

,,Het is een bescheiden maaltijd, geen overdadige toestand. Heel eenvoudig. Zelf heb ik met mijn vrouw voor zaterdag gereserveerd. Een hamburger voor 14 euro, een soepje vooraf en een toetje. Daar betaal je dan ook nog een paar euro voor."

Had je al dat eten dan niet beter kunnen voorschotelen aan de mensen die gebruik maken van de voedselbank?

,,Dat is niet aan mij, omdat wij het niet organiseren. Maar de ervaring leert ook dat velen dan niet komen. Omdat ze niet kunnen, of omdat ze zichzelf niet willen prijsgeven. En van de opbrengst van de komende dagen kunnen we gezinnen veel langer van eten voorzien."

Hoeveel 'klanten' hebben jullie?

,,Momenteel zijn het 309 mensen. We geven per week tussen de honderd en 110 pakketten uit. Het varieert. In de zomer is het wat minder, in de winter wordt het weer wat meer."

Is dit de eerste keer?

,,Nee, vorig jaar was de eerste keer. Dat leverde toen ongeveer 3400 euro op. Een geweldig bedrag."

En loopt het nu storm?